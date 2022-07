POL-MFR: (865) Mutmaßlichen Graffiti-Schmierer festgenommen

Nürnberg (ots) - Am Samstagabend (16.07.2022) trat ein zunächst unbekannter Exhibitionist in der Nürnberger Innenstadt auf. Der 24-jährige Tatverdächtige konnte noch vor Ort festgenommen werden. Gegen 20:00 Uhr saßen zwei Frauen auf einer Bank am Kornmarkt als ein zunächst unbekannter Mann vor sie trat und sie ansprach. Im Verlauf des Gesprächs öffnete der Mann seine Hose und zeigte sich in schamverletzender ...

mehr