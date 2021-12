Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Tresorwürfel aus Geschäft gestohlen ++ Seevetal/Waldesruh - Diebe von Alarmanlage abgeschreckt

Tresorwürfel aus Geschäft gestohlen

An der Straße Löhnfeld sind Unbekannte in der Nacht zu Dienstag, 14.12.2021, in einen Fachmarkt eingedrungen, nachdem sie eine Seitentür gewaltsam geöffnet hatten. Im Inneren des Gebäudes gelangten sie an einen Tresorwürfel und schoben diesen mit einem Rollwagen aus der Filiale.

Weiterhin schlugen die Täter ein Loch in eine Verbindungswand zu einem benachbarten Geschäft, machten dort aber nach ersten Erkenntnissen keine Beute. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Zeugen, denen in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 8:30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Ladenzeile an der Straße Löhnfeld aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.

Seevetal/Waldesruh - Diebe von Alarmanlage abgeschreckt

In der Straße Kleckener Kirchweg kam es am Dienstag, 14.12.2021, gegen 2:30 Uhr, zu einem versuchten Einbruchdiebstahl. Unbekannte drückten die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und lösten dadurch die Alarmanlage aus. Bewohner des Hauses bemerkten unmittelbar danach die offen stehende Terrassentür, die Täter waren aber bereits in die Dunkelheit geflüchtet. Zu einem Diebstahl kam es nicht mehr.

