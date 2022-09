Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest-Bergede - Vorfahrt nicht beachtet - leicht verletzt

Soest (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, befuhr eine 19 Jahre alte Frau aus Möhnesee mit ihrem Pkw der Marke Suzuki die Niederbergheimer Straße von Soest in Richtung Bergede. Zur gleichen Zeit fuhr ein 18 Jahre alter Mann Soest mit einem Fahrrad die Straße Alter Elfser Bahnhof von Elfsen kommend in Richtung Bergede. An der Einmündung mit der Niederbergheimer Straße bog er, ohne die Vorfahrt der Pkw-Fahrerin zu beachten, auf die Niederbergheimer Straße ein. Dabei kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Radfahrer kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Eine Versorgung der Verletzungen durch den Rettungsdienst hielt er aber nicht für erforderlich. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. (AG)

