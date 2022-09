Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver-Flerke - Kradfahrer leicht verletzt

Soest (ots)

Am Freitag, gegen 11.15 Uhr, befuhr ein 49 Jahre alter Mann aus Welver mit einem Krad der Marke BMW die Klotinger Heide in Richtung Flerker Landwehr. An der Einmündung beabsichtigte er nach links in die Flerker Landwehr abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr eine 36 Jahre alte Frau aus Welver mit ihrem Pkw der Marke VW die Flerker Landwehr in Richtung Klotinger Heide. Sie beabsichtigte nach links auf die Uferstraße in Richtung Flerke abzubiegen. Bei dem Abbiegemanöver missachtete sie die Vorfahrt des Kradfahrers. Es kam zu Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Kradfahrer und die Pkw-Fahrerin wurden dabei leicht verletzt. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzungen der Beteiligten vor Ort und transportierte sie anschließend in umliegende Krankenhäuser. Die alarmierte Feuerwehr kümmerte sich um die Sicherung der ausgelaufenen Betriebsstoffe an den Fahrzeugen. (AG)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell