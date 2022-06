Polizei Mettmann

POL-ME: Linienbus durch Steinwurf beschädigt - die Polizei ermittelt - Erkrath - 2206025

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Sonntag, 05. Juni 2022, beschädigten bisher unbekannte Jugendliche an der Schildsheider Straße in Erkrath einen Linienbus durch einen Steinwurf. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 00:15 Uhr befuhr der Fahrer eines Linienbusses die Schildsheider Straße in Richtung Sandheider Straße in Hochdahl. An der Bushaltestelle Eichendorffweg stoppte er seine Fahrt und bemerkte drei Jugendliche, welche sich an der gegenüberliegenden Bushaltestelle aufhielten. Als er seine Fahrt fortsetzte, vernahm er einen lauten Knall und stellte fest, dass ein Stein die zur Fahrbahnseite hin mittig gelegene Verbundglasscheibe durchschlagen und beschädigt hatte.

Er informierte folgerichtig die Polizei und stellte fest, dass die drei Jugendlichen die Tatörtlichkeit fluchtartig verlassen hatten. Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung der Beamten konnten die Tatverdächtigen im Umfeld nicht mehr angetroffen werden.

An der Bushaltestelle, an der sich die circa 14-16 Jahre alten Jugendlichen zuvor aufgehalten hatten, stellten die Beamten mehrere dort abgelegte Steine fest, welche sie als Beweismittel und zur weiteren Spurensicherung sicherstellten. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Der an dem Bus entstandene Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Erkrath, Telefon 02104 / 9480 6450, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell