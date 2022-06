Polizei Mettmann

POL-ME: Nach Brand in Flüchtlingsunterkunft: Polizei ermittelt zur Brandursache - Langenfeld - 2206022

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Wie die Feuerwehr der Stadt Langenfeld bereits in einer eigenen Pressemeldung berichtet hatte, kam es am späten Freitagabend (3. Juni 2022) zu einem größeren Brand in einer Flüchtlingsunterkunft am Winkelsweg in Langenfeld.

--- Aktuelle Fortschreibung der Polizei ---

Nachdem die Feuerwehr ihre Lösch- und Rettungsarbeiten erfolgreich abgeschlossen hatte, übernahm die Polizei noch in der Nacht zu Samstag (4. Juni 2022) erste Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache. Bislang konnte hierbei jedoch noch keine zweifelsfreie Brandursache festgestellt werden, sodass zum aktuellen Zeitpunkt der Ermittlungen noch nicht klar ist, ob der Brand vorsätzlich gelegt wurde oder fahrlässig entstanden ist. Ein technischer Defekt als Brandursache erscheint nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse jedoch als nicht wahrscheinlich.

Im Rahmen der bisher eingeleiteten Ermittlungen haben sich bislang keine Hinweise darauf ergeben, dass der Brand von einer nicht für die Unterkunft zugangsberechtigten Person vorsätzlich gelegt worden sein könnte.

Nach Kenntnisstand der Polizei erlitten bei dem Brand vier Personen eine leichte Rauchgasvergiftung. Ein Bewohner wurde bei einem Sprung aus dem ersten Obergeschoss am Fuß verletzt, der 36-Jährige musste daraufhin stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Das Gebäude ist derzeit unbewohnbar. Der Sachschaden liegt bei einer Summe von geschätzten rund 250.000 Euro.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen wird die zuständige Kriminalpolizei den beschlagnahmten Brandort erneut aufsuchen, um die genaue Brandursache zu klären.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell