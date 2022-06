Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Radfahrerin - Mettmann - 2206021

Mettmann (ots)

Am 03.06.2022 um 17:45 Uhr kam es in Mettmann auf dem außerörtlichen Südring (B7) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 44jährige Radfahrerin aus Erkrath schwer verletzt wurde. Die Pedelec-Nutzerin befuhr den Südring, aus Richtung Talstraße kommend, in Richtung Gruitener Weg. In Höhe des Voishofer Bachs, ca. 400 Meter vom Gruitener Weg entfernt, beabsichtigte sie, die Straßenseite zu wechseln. Zu diesem Zeitpunkt war ein 27jähriger Eitorfer im Begriff, mit seinem Lkw, eine Sattelzugmaschine mit Anhänger, die Radfahrerin zu überholen. Hierbei kam es zu einer Kollision zwischen der Zugmaschine und der Radfahrerin, welche schwere Verletzungen davon trug.

Die verletzte Radfahrerin wurde mittels Rettungshubschraubers in das Universitätsklinikum Düsseldorf verbracht, wo sie zur medizinischen Behandlung verblieb. Es besteht keine Lebensgefahr.

Die Erforschung der Unfallursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Hierzu wurden die aufnehmenden Beamten durch das speziell für die Aufnahme schwerwiegender Verkehrsunfälle ausgebildete Verkehrsunfallaufnahmeteam des PP Düsseldorf unterstützt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell