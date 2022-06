Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere PKW geöffnet

Hückelhoven-Brachelen (ots)

Unbekannte Personen öffneten mehrere PKW in Brachelen und durchsuchten die Fahrzeuge nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten unter anderem Bargeld, ein Navigationssystem, eine Geldbörse, einen Rucksack, Bekleidungsgegenstände sowie Ausweisdokumente. Die Tatorte lagen am Thomasweg, im Dohlenweg sowie in der Straße Schwarzer Weg. Ob alle Taten in Zusammenhang stehen versucht nun die Kriminalpolizei zu klären, die bereits die Ermittlungen aufgenommen hat. Der Tatzeitraum lag zwischen dem 05. Juni (Sonntag) und dem 07. Juni (Dienstag).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell