Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Walzbachtal - Carport in Brand geraten

Walzbachtal-Jöhlingen (ots)

In Jöhlingen kam es am Dienstagmittag gegen 12:10 Uhr zum Brand eines Carports mit Teilen einer angrenzender Halle auf einem Firmengelände. Der Eigentümer kam mit leichten Verbrennungen und Verdacht auf eine Rauchvergiftung unter Einsatz eines Rettungsdienstes in eine Klinik.

Das Feuer fand nach ersten Ermittlungen des Polizeireviers Bretten offenbar unter einem dortigen Carport durch unsachgemäß deponierte heiße Asche seinen Ursprung. Durch die in der Folge entstandene Hitzeentwicklung explodierte noch der Kompressor eines daneben abgestellten Kühlschranks.

Die Freiwillige Feuerwehr aus Bretten war mit Unterstützung benachbarter Wehren vor Ort geeilt und konnte den Brand gegen 12.50 Uhr löschen. Die Schadenshöhe wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt.

Niklas Gerhardt, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell