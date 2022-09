Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Radfahrer übersehen

Lippstadt (ots)

Am Donnerstag, um 13:20 Uhr, kam es an der Kreuzung Südertor/Böckenförder Straße/Erwitter Straße/ Blankenburgweg zu einem Unfall. Eine 43-jährige Frau aus Lippstadt war mit ihrem Ford Fiesta auf der Straße Südertor stadtauswärts unterwegs. An der Kreuzung beabsichtigte sie nach links abzubiegen. Dabei übersah sie einen auf dem Radweg der Erwitter Straße fahrenden, 30-jährigen Mann aus Erwitte mit seinem Pedelec. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge und der Radfahrer stürzte. Dabei wurde er leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 1000,- EUR. (lü)

