POL-E: Essen: Disco-Besucher wird attackiert und schwer verletzt - ein Angreifer festgenommen

Essen (ots)

45130 E.-Rüttenscheid: Heute Morgen (31. Juli) kam es in einer Diskothek am Rüttenscheider Stern zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 22 Jahre alten Essener (deutsche Staatsangehörigkeit) und einem 19 Jahre alten Essener (libanesische und deutsche Staatsangehörigkeit), in dessen Verlauf der 22-Jährige schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand stießen die beiden Männer auf der Tanzfläche zusammen. Es folgte ein zunächst verbaler Streit. Kurzfristig verschwand der 19-Jährige und erschien daraufhin mit weiteren Personen, die unvermittelt den 22-Jährigen attackierten.

Dieser stürzte, vermutlich nach dem Schlag mit einem gläsernen Gegenstand, zu Boden.

Er erlitt schwere Verletzungen am Kopf und im Gesicht, die zunächst von Ersthelfern und später vom Rettungsdienst behandelt werden mussten. Er wurde zur weiteren Versorgung in ein Essener Krankenhaus gebracht.

Türsteher hielten den tatverdächtigen 19-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Er wurde vorläufig festgenommen und sitzt seitdem im Polizeigewahrsam.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Informationen haben, sich unter der Rufnummer 0201/829-0 zu melden. (ChWi)

