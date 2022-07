Polizei Essen

POL-E: Essen: Kradfahrer stürzt aus bislang ungeklärter Ursache und erleidet lebensgefährliche Verletzungen - Verkehrskommissariat ermittelt

Essen (ots)

45239 E.-Heidhausen: Samstagmittag (30. Juli) gegen 15 Uhr alarmierten mehrere Zeugen den Notruf der Polizei, nachdem ein Kradfahrer (48) aus bislang ungeklärter Ursache am Hespertal (in Höhe der Preutenborbeckstraße) gestürzt und in einen Straßengraben gerutscht war. Hierbei erlitt er lebensgefährliche Verletzungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der Essener in einer Kurve ins Schleudern, kam zu Fall und rutschte über den Asphalt in einen Straßengraben. Dort kam er zu liegen und war nicht mehr ansprechbar. Sein Motorrad wies starke Beschädigungen auf und war nicht mehr fahrbereit.

Der Sohn des Verunfallten, welcher sich mit seinem Motorrad hinter ihm befand, und weitere Passanten alarmierten den Rettungsdienst.

Ein zunächst angeforderter Rettungshubschrauber kam aufgrund des kritischen Gesundheitszustands des Verunfallten nicht mehr zum Einsatz.

Der Unfallort musste für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und zur Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt werden.

Möglicherweise war ein weiterer Verkehrsteilnehmer (PKW) an dem Unfall beteiligt. Dieser und weitere Zeugen werden dringend gesucht und gebeten, sich unter der Rufnummer 0201/829-0 beim Verkehrskommissariat zu melden. (ChWi)

