POL-E: Mülheim an der Ruhr: Smart kollidiert mit Hauswand - 18-Jähriger schwer verletzt - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45475 MH.-Dümpten:

Am Freitagmorgen (29. Juli) gegen 2:40 Uhr meldeten Zeugen einen lauten Knall in der Heiermannstraße. Verursacht vermutlich durch einen PKW, der ohne Fremdeinwirkung, mit einer Hauswand kollidierte.

Vor Ort, in der Nähe der Bushaltestelle Heiermannstraße, fanden die Beamten einen verunfallten Smart ForFour sowie einen schwer verletzten 18-Jährigen (deutsch) neben dem PKW vor. Dieser wurde am Unfallort von einer Notärztin behandelt, die Lebensgefahr nicht ausschließen konnte. Ein Rettungswagen brachte den jungen Mann in ein Krankenhaus.

Der Smart wurde sichergestellt. Das Verkehrsunfallaufnahme-Team war vor Ort im Einsatz.

Laut Zeugenaussagen sei ein weiterer Unfallbeteiligter aus dem Fahrzeug von der Örtlichkeit geflüchtet. Hierbei könnte es sich nach ersten Erkenntnissen um den mutmaßlichen Fahrer des Smart handeln. Ein 18-jähriger Tatverdächtiger (deutsch) konnte wenig später an seiner Anschrift angetroffen werden. Gegen ihn lag bereits ein Haftbefehl wegen anderer Delikte vor. Er wurde der JVA zugeführt.

Da Hinweise auf möglichen Alkoholkonsum vorlagen und weil bisher nicht zweifelsfrei festgestellt werden konnte wer den Smart fuhr, wurden beiden Personen Blutproben entnommen. Beide Tatverdächtige besitzen keine gültige Fahrerlaubnis. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter 0201/829-0 zu melden./SoKo

