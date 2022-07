POL-E: Essen: Unbekannter schlägt auf der Brehminsel mit Schlagstock auf junge Männer ein - Kripo sucht Zeugen

Essen (ots) - 45475 MH.-Dümpten: Am Freitagmorgen (29. Juli) gegen 2:40 Uhr meldeten Zeugen einen lauten Knall in der Heiermannstraße. Verursacht vermutlich durch einen PKW, der ohne Fremdeinwirkung, mit einer Hauswand kollidierte. Vor Ort, in der Nähe der Bushaltestelle Heiermannstraße, fanden die Beamten einen ...

mehr