Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch

Erwitte-Berenbrock (ots)

Am Donnerstag, zwischen 17:30 und 21:10 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus am Hessenweg ein. Wie die Diebe ins Innere gelangten konnte noch nicht festgestellt werden. Sie durchsuchten mehrere Zimmer nach Diebesgut. Ob sie Beute machten ist noch nicht geklärt. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell