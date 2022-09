Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Radfahrerin schwer verletzt

Lippstadt (ots)

Am Donnerstag, um 07:32 Uhr, kam es an der Stirper Straße zu einem Unfall. Eine 30-jährige Frau aus Lippstadt war mit ihrem Audi auf der Stirper Straße stadtauswärts unterwegs. In Höhe der Einmündung Dusternweg kam plötzlich eine Radfahrerin von rechts auf die Straße gefahren. Aufgrund parkender Autos war die 13-jährige Schülerin erst spät zu erkennen. Vor dem Überqueren der Straße war das Mädchen auf dem für sie falschen Radweg stadteinwärts unterwegs. Es kam zur Kollision bei der die Radlerin mit dem unbehelmten Kopf auf die Windschutzscheibe des Audis prallte. Dabei wurde sie schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Auto entstand Sachschaden von etwa 8000,- EUR. (lü)

