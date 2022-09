Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizei sucht flüchtigen Rollerfahrer

Werl (ots)

Am Donnerstag, gegen 05:30 Uhr, kam es an der Einmündung des Rottweg auf den Haarweg zu einem Unfall. Ein 25-jähriger Mann aus Büderich war mit seinem Fahrrad auf dem Rottweg unterwegs. An der Einmündung wollte er nach links in Richtung Wickeder Straße abbiegen. Dabei übersah er einen von rechts kommenden Motorroller. Es kam zu einer leichten Kollision bei der der Radler leicht verletzt wurde. Der Fahrer des Motorrollers flüchtete vom Unfallort. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Rollerfahrer geben können sich unter der Rufnummer 02922-91000 bei der Polizei zu melden. Zur Klärung des Sachverhaltes wäre es auch bestimmt besser, wenn der Rollerfahrer sich selbst bei der Polizei melden würde. (lü)

