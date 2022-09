Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Don Quijote de la Mancha

Kreis Soest (ots)

Miguel de Cervantes veröffentlichte zu Beginn des 17. Jahrhunderts seinen Roman über der Ritter Don Quijote, einen traurigen Helden. Dieser trat täglich von neuem seinen Kampf gegen Windmühlen an, die er für feindliche Riesen hielt. Ein wenig so fühlt man sich momentan als Mitarbeiter der Pressestelle. Täglich treten wir an, um unseren Kampf gegen den Taschendiebstahl erneut zu bestreiten. Doch die feindlichen Riesen lassen sich nicht so leicht besiegen. Die Voraussetzungen zum erfolgreichen Taschendiebstahl sind einfach zu gut. Handtaschen hängen an Einkaufswagen unbeaufsichtigt rum - man braucht nur zuzugreifen. Am Mittwoch haben wir den Kampf in Bad Sassendorf erneut verloren. Einer Seniorin wurde die Börse aus der Handtasche mit Papieren, EC-Karte und Bargeld entwendet. Die Tasche hing, wie so oft, am Einkaufswagen. So steigt der Ritter von der traurigen Gestalt auch heute wieder auf seine Rosinante und wird von seinem treuen Knappen Sancho Panza begleitet während er die Worte spricht: "Lassen Sie bitte ihre Wertsachen nicht unbeaufsichtigt im Einkaufswagen zurück!" (lü)

