Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte hebelten am Donnerstag, vermutlich in dem Zeitraum zwischen 10.00 Uhr und 10.30 Uhr, in Tiengen in der Alpenblickstraße eine Terrassentür eines Einfamilienhauses auf. Aus dem Haus wurden Bargeld und Schmuck gestohlen. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, welche in dem Wohngebiet verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07741 8316-0 erreichbar.

