Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Merdingen/Ihringen - Verkehrsunfallflucht // Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Merdingen/Ihringen - Dem Polizeirevier Breisach wurde eine Verkehrsunfallflucht bekannt, die sich in der Zeit zwischen Mittwoch, 24. August, 20 Uhr, und Donnerstag, 25. August, 11:30 Uhr, ereignet hat. In diesem Zeitraum wurden kurz vor dem Ihringer Schwimmbad, von Merdingen kommend, im Bereich einer Kurve drei Warn-/Leitbaken am rechten Fahrbahnrand durch einen Pkw beschädigt, dessen Lenker Teile seines Fahrzeuges einsammelte und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernte. Durch Spuren wurde festgestellt, dass es sich beim Verursacherfahrzeug um einen dunklen Pkw gehandelt haben muss. Mögliche Zeugen des Unfalles oder Personen, die Hinweise zu dem beschädigten Pkw geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Breisach, Telefon 07667 9117-0, in Verbindung zu setzen.

