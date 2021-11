Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Fahrraddiebstahl, Zeugen/Geschädigte gesucht

Offenburg (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge konnte am Dienstagmittag gegen 13:30 Uhr ein Fahrraddiebstahl in der Rammersweierstraße beobachten. Auf dem Fahrradabstellplatz gegenüber einer Tankstelle entwendete ein bislang unbekannter Täter ein schwarzes Mountainbike mit Hilfe eines Seitenschneiders. Der Unbekannte flüchtete anschließend mit dem Velo in Richtung Innenstadt. Der Täter wurde auf 35 Jahre geschätzt, war circa 180 Zentimeter groß, schlank und trug einen dünnen schwarzen Kapuzenpullover, eine Sonnenbrille und einen blauen Rucksack. Die Polizei bittet den Eigentümer des Mountainbikes oder Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können, sich unter der Telefonnummer 0781 21-2200 mit dem Polizeirevier Offenburg in Verbindung zu setzen. /sch

