Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Verkehrsunfall, Zeugenaufruf

Oberkirch (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Albersbacher Straße entstand am heutigen Dienstagvormittag ein Sachschaden von rund 2.500 Euro. Gegen 11:45 Uhr meldete eine 18 Jahre alte VW-Fahrerin einen Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Beim Rückwärtsfahren sei sie mit einer Peugeot-Fahrerin zusammengestoßen, welche anschließend unerlaubt die Unfallstelle verlies. Als die 85-Jährige wieder an der Unfallstelle eintraf, gaben beide Beteiligten widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang an. Die Polizei erbittet Hinweise zur Klärung des Unfallhergangs unter der Telefonnummer 07802 7026-0.

