PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Mülltonnen brennen in Weilburg+++Paket aus Auslieferungsfahrzeug gestohlen+++Bei Auffahrunfall verletzt+++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Mülltonnen brennen in Weilburg,

Weilburg, Schlesierstraße Dienstag, 16.11.2021, 23:50 Uhr,

(wie)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch setzte ein unbekannter Täter Mülltonnen in Weilburg in Brand. Anwohner der Schlesierstraße riefen die Polizei, nachdem sie entdeckt hatten, dass Mülltonnen brannten. Sie beobachteten zudem, dass ein Mann vom Tatort weglief. Er wurde beschrieben als ca. 20 bis 25 Jahre alt, 180 cm groß und dunkel gekleidet mit einer schwarzen Mütze. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, drei Mülltonnen brannten komplett ab, eine vierte wurde beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Weilburg unter der Rufnummer 06471/9386-0 entgegen.

2. Paket aus Auslieferungsfahrzeug gestohlen, Weilburg, Mauerstraße, Dienstag, 16.11.2021, 16:10 Uhr

(wie)Am Dienstagnachmittag klaute ein Mann in Weilburg ein Paket aus einem Auslieferungsfahrzeug. Ein 28-Jähriger lieferte in der Mauerstraße Pakete aus. Als er zu seinem Auslieferungsfahrzeug zurückkam, sah er einen Mann, der gerade ein Paket aus dem Fahrzeug nahm und davonlief. Die herbeigerufene Polizeistreife konnte den polizeibekannten, 32-jährigen Täter identifizieren, allerdings nicht mehr antreffen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06471/9386-0 entgegen.

3. Bei Auffahrunfall verletzt,

Weilburg, Bundesstraße 456, Mittwoch, 17.11.2021, 07:18 Uhr

(wie) Bei einem Auffahrunfall am Forstamt Weilburg wurde die Unfallverursacherin verletzt. Ein 49-Jähriger wartete mit seinem Opel an einer roten Ampel auf der B456, auf Höhe des Forstamtes, in Richtung Weilburg. Eine 55-Jährige bemerkte das wartende Fahrzeug nicht und fuhr mit ihrem Hyundai ungebremst gegen das Heck des Opel. Bei dem Aufprall wurde die 55-Jährige verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 11.500 EUR.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell