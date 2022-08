Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: körperliche Auseinandersetzung an der alten Rheinbrücke - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Gemäß Zeugen soll es am Donnerstag, 25.08.2022, gegen 01.30 Uhr, an der alten Rheinbrücke zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein. Ein 25-jähriger Mann wurde verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Rheinfelden hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen, welche dementsprechende Beobachtungen gemacht haben. Das Polizeirevier ist unter der Telefonnummer 07623 74040 (24 h) erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell