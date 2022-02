Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Unfall mit zwei leicht verletzten Personen

Schifferstadt (ots)

Am gestrigen Morgen, gegen 09:15 Uhr, fuhr ein 61-jähriger PKW-Fahrer die K14 von Schifferstadt in Richtung Limburgerhof. Nach den Angaben des 61-Jährigen sei die Frontscheibe kurz vor dem Golfplatz beschlagen und er sei von der Sonne geblendet worden. Beim Abbremsen kam der Fahrer in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden PKW eines 32-Jährigen zusammen. Der 32-Jährige, sowie dessen Beifahrerin wurden leicht verletzt, eine medizinische Behandlung war jedoch nicht notwendig. Der 61-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

