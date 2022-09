POL-SO: Radfahrer verunglückt

Soest (ots) - Am Mittwoch, um 14:30 Uhr, kam es an der Kreuzung Korbacher Straße/Müllingser Weg zu einem Unfall. Ein 23-jähriger Mann aus Soest war mit seinem Mazda auf dem Müllingser Weg stadteinwärts unterwegs. An der Kreuzung beabsichtigte er geradeaus weiter zu fahren. Er übersah, den von rechts auf der Korbacher Straße kommenden Mercedes einer 51-jährigen Frau aus Soest. Es kam zur Kollision bei der der Mazda gegen eine Mauer geschleudert wurde. Beide Fahrer ...

