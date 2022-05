Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Unfall mit schwerverletzter Kleinkradfahrerin

Bad Kreuznach (ots)

Am Mittwoch, 18.05.2022, gegen 19.43 Uhr gingen mehrere Notrufe über einen Verkehrsunfall mit einer verletzten Zweiradfahrerin ein. Vor Ort stellte sich der Unfall so dar, dass eine 55-jährige PKW-Fahrerin aus der Rüdesheimer Straße kommend in den Kreisel eingefahren war. Hierbei übersah die PKW-Fahrerin vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne eine 51-jährige Frau, die sich mit ihrem Kleinkraftrad, bereits im Kreisel befunden hatte. Es kam zum Zusammenstoß bei dem die Zweiradfahrerin stürzte und schwerverletzt wurde. Zu den genauen Verletzungen können derzeit noch keine näheren Angaben gemacht werden. Die Verletzte war zwar ansprechbar, konnte sich aber nicht mehr an den Unfall erinnern. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr durch die Polizei geregelt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

