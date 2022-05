Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Fahrzeugbrand

Bild-Infos

Download

Bad Kreuznach (ots)

Am Mittwoch, 18.05.2022, gegen 18.00 Uhr wurde im Bereich der L244 und Rüdesheimer Straße ein brennender PKW gemeldet. Vor Ort wurde auf der L 244, Höhe Osterhöll, ein PKW in Vollbrand festgestellt. Der unverletzte Fahrer gab gegenüber der Streife an, dass ihm auf der Fahrt ein Bremsversagen am PKW aufgefallen und kurz danach bereits starker Qualm aus dem Motorraum gestiegen sei. Des Weiteren würde im Kofferraum noch eine Gasflasche liegen. Aus diesem Grund wurde die Rüdesheimer Straße stadtauswärts einseitig sowie die Zufahrt zur B41 gesperrt. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen und ein Übergreifen auf Hecken bzw. Buschwerk weitestgehend verhindern.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell