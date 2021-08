Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Funnenkampstraße, Alleinunfall, Frau leicht verletzt

Coesfeld (ots)

Eine 51-jährige Radfahrerin aus Haltern am See befuhr gemeinsam mit ihrem Ehemann den Radweg an der Funnenkampstr., aus Richtung Bilholtstr. kommend, in Fahrtrichtung Eversumer Str.. Am Ende des Radwegs geriet die 51-Jährige ohne Fremdeinwirkung mit ihrem Pedelec nach rechts gegen den Bordstein, kam zu Fall und stürzte auf den Gehweg. Durch den Sturz verletzte sich die Frau leicht und wurde mittels RTW einem Krankenhaus zugeführt.

