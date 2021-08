Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen - Merfeld

Verkehrsunfall mit Sachschaden nach Hochzeitsfeier

Coesfeld (ots)

In den frühen Morgenstunden des 22.08.2021 verursachte eine 30jährige Fahrradfahrerin aus Dülmen auf dem Heimweg nach einer Hochzeitsfeier einen Verkehrsunfall mit Sachschaden. Nach Zeugenaussagen befuhren zwei Radfahrerinnen einen Wirtschaftsweg zwischen Dülmen und Merfeld, als ihnen eine 54jährige Dülmenerin mit ihrem Auto entgegen kam. Die Autofahrerin erkannte die gefährliche Situation und bremste ihren PKW bis zum Stillstand ab. Eine der beiden Radfahrerinenn, eine 30jährige Frau aus Dülmen, fuhr dennoch in Schlangenlinien weiter auf das Auto zu und kollidierte mit dem stehenden Auto, wodurch sie ins Straucheln geriet und auf die Motorhaube fiel. Am Auto entstand leichter Sachschaden.

