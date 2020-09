Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer und Socius

Grünstadt - B271 (ots)

Ein 39-jähriger aus Quirnheim befuhr mit seinem Dacia die B271 von der BAB6 kommend in Fahrtrichtung Bockenheim und bog an der Einmündung nach links in Richtung Grünstadt-Asselheim ab. Beim Abbiegevorgang übersah der 39-jährige einen entgegenkommenden 16-jährigen aus Bockenheim mit seinem Leichtkraftrad und stieß mit diesem zusammen. Der 16-jährige Kradfahrer sowie dessen 16-jähriger Socius aus Bolanden wurden auf die Fahrbahn geschleudert und nach derzeitigem Stand leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, an dem Leichtkraftrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 4000EUR.

