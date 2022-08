Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schwerer Zusammenstoß zwischen Pkw und Radfahrerin

Hamm - Heessen (ots)

Eine 80-jährige Fahrradfahrerin aus Heessen wurde am Mittwochmittag, (24. August) gegen 13.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Heessen schwer verletzt. Die Radfahrerin befuhr den Piebrockskamp in Richtung Heessener Dorfstraße und stieß an der Kreuzung Piebrockskamp Ecke Schlägelstraße mit einem Pkw zusammen, welcher von einer 76-Jährigen, ebenfalls aus Heessen, geführt wurde. Die 80-Jährige stürzte und wurde durch die eingesetzten Rettungskräfte in ein Hammer Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Die Kreuzung war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. (ja)

