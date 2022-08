Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Seniorenheim - Rucksack gestohlen

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte sind am Dienstag, 23. August, zwischen 13.30 Uhr und 20.30 Uhr, in ein Seniorenzentrum am Nordenwall eingebrochen.

Der oder die Täter hebelten ein auf Kipp stehendes Fenster auf und entwendeten aus einem Aufenthaltsraum einen Rucksack. In diesem befanden sich ein Portemonnaie und ein Mobiltelefon.

Es entstand Sachschaden.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell