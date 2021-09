Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Einbruch in Getränkelager

Lippe (ots)

(KF)In der Zeit von Freitag, 23:45 h, bis Samstag, 14:00 h, drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in das Lager eines Bowlingcenters an der Wittekindstraße ein. Aus dem Anbau entwendeten die Täter 46 Kisten Cola und Fanta. Zeugen, die Angaben zur Tat, zum Transport oder zum Verbleib des Diebesgutes mach können, werden gebeten, sich mit der Kripo in Detmold, Tel. 05231 6090, in Verbindung zu setzen.

