POL-HAM: Ein Leichtverletzter nach Unfall mit manipuliertem E-Scooter

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Ein Radfahrer wurde am Montag, 22. August, bei einem Unfall auf der Rautenstrauchstraße verletzt, ein beteiligter Autofahrer flüchtete. Der 17-Jährige war auf seinem Fahrrad gegen 14 Uhr in westliche Fahrtrichtung unterwegs. In einem dortigen Kreisverkehr touchierte ein hinter ihm fahrendes Auto sein Hinterrad. Der Hammer stürzte daraufhin, der Autofahrer flüchtete in südliche ...

