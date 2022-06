Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220621.2 Schwentinental

Preetz: Telefonausfall der Polizeistationen Preetz und Schwentinental

Schwentinental / Preetz (ots)

Aufgrund eines technischen Problems sind die Polizeistationen Preetz und Schwentinental derzeit telefonisch sowie elektronisch nicht erreichbar. An der Behebung des Problems wird bereits gearbeitet. In dringenden Fällen sollten sich Bürgerinnen und Bürger über 110 mit der Polizei in Verbindung setzen.

Matthias Arends

