Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Drei Mülltonnen in Brand geraten

Zeugen gesucht

Goch (ots)

Am Samstag (4. Juni 2022) gerieten aus bislang unklarer Ursache drei Mülltonnen auf der Bergrathstraße in Brand. Ein Anwohner bemerkte das Feuer gegen 18:45 Uhr und informierte die Feuerwehr. Ihm gelang es jedoch, den Brand selbst zu löschen. Der Klinker des Hauses, an dem die Mülltonnen standen, wurde durch die Flammen beschädigt, auch die Hecke neben den Behältnissen erlitt einen Brandschaden. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Da Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, sucht die Polizei nun Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell