POL-KLE: Goch - Einbruch in Baucontainer

Kevelaer-Kervenheim (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (8. Juni 2022) Diesel aus dem Tank eines Baggers entwendet, der auf einem Grundstück an der Straße Et Everdonk stand. Ein Anwohner hörte gegen 02:00 Uhr von draußen Stimmen von mindestens zwei Männern, die in einer ihm unbekannten Sprache miteinander redeten. Als er nach ...

mehr