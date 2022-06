Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Schüsse in Lebensmittelmarkt - zwei Personen getötet

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa

Schüsse in Lebensmittelmarkt - zwei Personen offensichtlich getötet Tatzeit: 07.06.2020, 13:06 Uhr Heute Mittag kam es in einem Lebensmittelmarkt in der Wierastraße zu einem Schusswaffengebrauch. Zwei Personen wurden hierbei getötet. Die Hintergründe der Tat sind derzeit nicht bekannt. Die Polizei ist mit starken Kräften vor Ort. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht. Der Pressesprecher der Polizeidirektion Schwalm-Eder ist in Kürze vor Ort und kann unter Tel.: 0173-3057844 erreicht werden. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

