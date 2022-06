Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar: Diebstahl von Pedelec

Homberg (ots)

Fritzlar

Diebstahl von Pedelec Tatzeit: 02.06.2022, 17:45 Uhr bis 17:55 Uhr Ein Winora-Pedelec stahlen unbekannte Täter gestern am späten Nachmittag vom Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Gießener Straße. Die Täter begaben sich zu dem unverschlossen abgestellten Pedelec und entwendeten dieses auf nicht bekannte Weise. Das Pedelec hat einen Wert von 1.700,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

