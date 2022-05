POL-HR: Niedenstein: Handtasche aus geparktem Pkw gestohlen

Homberg (ots) - Edermünde-Holzhausen am Hahn Einbruch in Vereinsheim Tatzeit: 28.05.2022, 18:00 Uhr bis 29.05.2022, 11:00 Uhr In der Zeit von Samstagabend bis Sonntagvormittag brachen unbekannte Täter in das Vereinsheim in der "Terrasse" ein. Sie verursachten 500,- Euro Sachschaden. Die Täter schlugen zwei Fensterscheiben ein und gelangten anschließend in das Gebäude. Hier versuchten sie noch verschiedene Türen ...

mehr