POL-HR: Edermünde-Holzhausen: Einbruch in Vereinsheim

Einbruch in Vereinsheim Tatzeit: 28.05.2022, 18:00 Uhr bis 29.05.2022, 11:00 Uhr In der Zeit von Samstagabend bis Sonntagvormittag brachen unbekannte Täter in das Vereinsheim in der "Terrasse" ein. Sie verursachten 500,- Euro Sachschaden. Die Täter schlugen zwei Fensterscheiben ein und gelangten anschließend in das Gebäude. Hier versuchten sie noch verschiedene Türen aufzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

