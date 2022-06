Polizei Homberg

POL-HR: Knüllwald-Wallenstein: Brand einer Scheune

Homberg (ots)

Knüllwald-Wallenstein

Brand einer Scheune Brandzeit: 07.06.2022, 04:02 Uhr Am frühen Morgen kam es in der Burgstraße zu dem Brand einer großen Scheune. Die Scheune mit den Maßen 20 x 60 Meter stand vollständig in Flammen. Sie wurde von den alarmierten Feuerwehren gegen 05:50 Uhr gelöscht. Personen wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht verletzt. Die Kriminalpolizei aus Homberg hat die Ermittlungen zur Brandursache vor Ort übernommen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

