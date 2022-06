Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar: 37-jähriger Mann bei Raubüberfall schwer verletzt

Homberg (ots)

Fritzlar

37-Jähriger Mann bei Raubüberfall schwer verletzt Tatzeit: 03.06.2022, 00:15 Uhr Ein 37-jähriger Gudensberger wurde in der vergangenen Nacht von unbekannten Tätern überfallen und hierbei schwer verletzt. Vermutlich wurden ihm sein Handy und Bargeld gestohlen. Der 37-Jährige befand sich am Grauen Turm im Bereich des Durchgangs zum dortigen Parkplatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde er dort von unbekannten Tätern angegriffen und mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen. Er erlitt dadurch schwere Kopfverletzungen und wurde von einem Rettungswagen zur Intensivstation des Fritzlarer Krankenhauses gebracht. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde er anschließend in das Klinikum Kassel verlegt. Die unbekannten Täter flüchteten vom Tatort. Die Homberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter Tel.: 05681-774-0 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell