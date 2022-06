Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Dieseldiebstahl

Zeuge sieht Transporter flüchten

Kevelaer-Kervenheim (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (8. Juni 2022) Diesel aus dem Tank eines Baggers entwendet, der auf einem Grundstück an der Straße Et Everdonk stand. Ein Anwohner hörte gegen 02:00 Uhr von draußen Stimmen von mindestens zwei Männern, die in einer ihm unbekannten Sprache miteinander redeten. Als er nach draußen lief, sah er lediglich noch einen dunklen Transporter vom Grundstück fahren, der mit zunächst ausgeschalteten Scheinwerfern in Richtung Uedem davonfuhr. Anschließend bemerkte der Zeuge, dass der Tankdeckel an dem Bagger aufgebrochen worden war. Aus dem Tank fehlten rund 200 Liter Diesel-Kraftstoff. Hinweise zu weiteren verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell