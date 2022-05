Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Unbekannter LKW-Lenker beschädigt PKW und flüchtet

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter LKW-Lenker beschädigte am Dienstag gegen 11:40 Uhr einen in der Straße "Schäferlinde" in Herrenberg geparkten Opel und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den verursachten Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern. Zeugen konnten beobachten, wie der LKW, bei dem es sich um einen Autotransporter gehandelt haben soll, nach rechts in die Nagolder Straße abbog und hierbei mit seinem Auflieger den am linken Fahrbahnrand der Straße "Schäferlinde" abgestellten Opel streifte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, in Verbindung zu setzen.

