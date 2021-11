Polizei Münster

POL-MS: 23-jähriger Ahlener stellt sich der Polizei - Richter ordnet Untersuchungshaft an

Ahlen/Münster (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung "Ahlen/Kreis Warendorf - 18-Jähriger bei Streitigkeiten durch Stiche schwer verletzt - Zeugen gesucht"

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Warendorf und der Polizei Münster

Ein 23-jähriger Mann aus Ahlen hat sich am Dienstag (2.11.) der Polizei gestellt. Der Ahlener wird verdächtigt, in der Nacht zu Sonntag (31.10.) auf einem Zechengelände in Ahlen seinen 18-jährigen Bekannten mit Stichen lebensgefährlich verletzt zu haben. Der 18-Jährige befindet sich außer Lebensgefahr und wird in einem Krankenhaus ärztlich versorgt.

Die Ermittler gingen seit Sonntag Hinweisen nach, die den Tatverdacht gegen den 23-Jährigen erhärteten. Heute erschien der Beschuldigte dann in Begleitung seines Anwalts bei der Polizei und lies sich widerstandslos festnehmen. Das Motiv für den Angriff ist weiter unklar. Der 23-Jährige hat sich bislang nicht zu den Tatvorwürfen geäußert.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ eine Richterin heute Nachmittag (2.11.) Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 23-jährigen Ahlener. Er befindet sich jetzt in Untersuchungshaft.

Zur Klärung der Tat sucht die Polizei weiterhin Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen in der Nacht machen können.

Hinweise an: 0251 275-0

Medienauskünfte erteilt Oberstaatsanwalt Dirk Ollech unter der Telefonnummer 0172 2913810

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell