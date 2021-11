Polizei Münster

POL-MS: A31 - Alkoholisierte Fahrerin mit 2,46 Promille angehalten

Ochtrup (ots)

Am Montagmorgen (1.11., 09:17 Uhr) hat die Polizei einen schwarzen Audi bei Ochtrup aus dem Verkehr gezogen. Das Fahrzeug war auf der Autobahn 31 in Schlangenlinien in Richtung Bottrop unterwegs. Die Beamten konnten bei der Kontrolle starken Alkoholgeruch in der Atemluft der Fahrerin wahrnehmen. Ein freiwilliger Test zeigte einen Wert von 2,46 Promille. Den Führerschein musste die 46-jährige Frau aus Köln an Ort und Stelle abgeben. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen.

