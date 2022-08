Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfallflucht: Radfahrer leicht verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein Radfahrer wurde am Montag, 22. August, bei einem Unfall auf der Rautenstrauchstraße verletzt, ein beteiligter Autofahrer flüchtete.

Der 17-Jährige war auf seinem Fahrrad gegen 14 Uhr in westliche Fahrtrichtung unterwegs. In einem dortigen Kreisverkehr touchierte ein hinter ihm fahrendes Auto sein Hinterrad. Der Hammer stürzte daraufhin, der Autofahrer flüchtete in südliche Fahrtrichtung.

Der 17-Jährige verletzte sich leicht, bedurfte jedoch keiner weiteren medizinischen Behandlung in einem Krankenhaus.

Angaben einer 31-jährigen Zeugin zufolge soll es sich bei dem flüchtigen Auto um einen dunklen, vermutlich blauen oder grauen, VW Passat handeln, die Person hinter dem Steuer sei männlich gewesen.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hr)

