Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Vandalismus an Kunstwerken

Gemeinde setzte Belohnung für sachdienliche Hinweise aus

Kranenburg (ots)

Bereits am späten Freitagabend (08.07.2022) oder in der Nacht zu Samstag (09.07.2022) rissen unbekannte Täter insgesamt fünf Stehlen mit Beschilderung, die zu Kunstwerken am Rütterswall und Waschwall gehören, heraus und entwendeten diese.

Eines der Kunstwerke, welches zu der derzeit im historischen Ortskern der Gemeinde aufgestellten Ausstellung "KREISLAUF 3" gehört, warfen die Täter um. Glücklicherweise entstand hierbei kein Schaden.

Ein weiteres Kunstwerk wurde vermutlich durch das Zerreißen oder Zerschneiden von Folienbändern beschädigt.

Für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen hat die Gemeinde Kranenburg eine Belohnung in Höhe von EUR 250,- ausgelobt. Hinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cp)

